A Verucchio la musica incontra l’arte: alla Pinacoteca debutta “Visioni Sonore”

Venerdì 31 luglio la flautista Antonella Bini inaugura il nuovo appuntamento di Visioni Sonore

Venerdì 31 luglio alle ore 17.00 la Pinacoteca Comunale di Verucchio ospiterà il primo appuntamento di Visioni Sonore, in programma prima dell'inizio di Calici di Stelle, la manifestazione che prenderà il via alle ore 19.00.

Protagonista sarà la flautista Antonella Bini, che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale tra le diverse esperienze estetiche presenti nelle sale della Pinacoteca, dal descrittivismo paesaggistico all’astrazione concettuale.

Attraverso una famiglia di strumenti che comprende tutte le dimensioni del flauto, dal flauto contrabbasso al piccolo, Antonella Bini costruirà un dialogo sonoro con le opere esposte, interpretando musiche di compositori italiani del XX e XXI secolo, tra cui Nino Rota, Anzaghi, Garretti, Colombo Taccani e Reghezza.

Una vera e propria "visione sonora", nella quale il suono interpreta l’immagine e l’immagine modella il suono: un’esperienza immersiva e irripetibile che trasforma la visita alla Pinacoteca in un incontro tra linguaggi artistici diversi.

Ingresso gratuito.

Da oltre dieci anni i San Marino International Music Summer Courses promuovono l’incontro con interpreti e compositori contemporanei, offrendo uno sguardo sulle nuove tendenze della musica, sui linguaggi del presente e sulle più significative esperienze artistiche del panorama internazionale.

In questo contesto nasce Musicarte, ideato dal M° Augusto Ciavatta, un progetto che mette in dialogo musica, arti figurative, poesia, letteratura e danza attraverso un cartellone di eventi ospitati a San Marino (Teatro Concordia e Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea), Rimini (Sagra Musicale Malatestiana) e Longiano (Fondazione Tito Balestra).

Nel 2026, accanto agli appuntamenti ormai consolidati, MUSICARTE propone una nuova prestigiosa sede: la Pinacoteca Comunale di Verucchio, autentico scrigno di opere che hanno segnato la storia dell’arte figurativa del Novecento.

Istituita nel 1952 per iniziativa di Gerardo Filiberto Dasi e riaperta al pubblico nel 2025, la Pinacoteca di Verucchio custodisce circa 200 opere di artisti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Fontana, Vedova, Capogrossi, Vasarely, Rosai, Dottori e Picasso.