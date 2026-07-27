Bellaria: Hotel a 3 stelle lavora senza i permessi. La struttura sarà sgomberata

Blitz in un hotel a Bellaria che esercitava senza i permessi

Blitz in un hotel di Bellaria. Dopo un controllo da parte di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri, si è scoperta la truffa. L'hotel a tre stelle compare su Booking ma non ha i titoli per lavorare e ospitare clienti. La struttura è operativa ed è stata sottoposta proprio questa mattina ad unc ontrollo.

Le forze dell'ordine hanno verificato le posizioni dei presenti, dopo una serie di segnalazioni legate a permessi mancanti ed esposti dei vicini.

Nei giorni prossimi l'hotel verrà sgomberando e sarà posta fine all'attività illecita.

Questa struttura si è trovata al centro di perquisizioni già altre volte per diverse irregolarità. Nel marzo di quest'anno per esempio, le forze dell'ordine avevano fermato 40 persone alloggiate all'interno irregolarmente. Una di queste era stata anche arrestata poichè era in possesso di sostanze stupefacenti.