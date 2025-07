A Villagrande nasce “La dimora di Elio”: prima comunità alloggio dell’Alta Valmarecchia

Un ambiente moderno e accogliente per garantire compagnia, cure e attività agli anziani della valle

A Villagrande di Montecopiolo nasce la prima comunità alloggio dell'Alta Valmarecchia. Un'opportunità per tutti i Comuni dell'area interna che sono lontani da tutti i servizi. "La dimora di Elio" è una struttura per anziani che nasce, a quasi mille metri di altitudine per permettere agli ospiti di trascorrere il loro tempo in compagnia, a contatto con la natura.

In memoria di Elio, scomparso prematuramente dopo una lunga malattia che ha scosso l'animo di chi, come le figlie, si è visto costretto a gestire patologie complesse e terminali tra le mura domestiche.

Da qui l'idea di poter ricreare un contesto familiare dove prendersi cura di altre persone. Il primo a credere in questo importante progetto è stato il Sindaco di Montecopiolo, Rossi che da tempo pensava a come poter ripristinare lo stabile chiuso ormai dal 2021.

"Il progetto nasce circa un anno e mezzo fa,quando ho parlato della mia idea a Vittorio Strapazzini, noto imprenditore pesarese che si era innamorato dei nostri posti...è stato semplice condividere con lui il mio sogno e solamente grazie alla sua generosità e lungimiranza oggi posso dare vita a questo progetto!" afferma Valentina Felici, titolare, che da oggi è pronta a spalancare le porte della nuovissima struttura per anziani nata ai piedi dell'Eremo.

La comunità alloggio dispone di 16 posti per l'assistenza H24 e di 5 posti per il centro diurno.

Gli utenti potranno trascorrere le loro giornate in una struttura confortevole, moderna, dotata di ogni confort gestita da personale qualificato.

Gli ospiti saranno impegnati giornalmente in attività ricreative per mantenere e migliorare il loro livello di autosufficienza.

"Ringrazio innanzitutto Vittorio che ha creduto in me, il Sindaco che si è adoperato per rimettere in funzione la struttura, da sempre punto di riferimento per la nostra piccola comunità,ringrazio tutti i professionisti che hanno lavorato incessantemente in questi mesi,ringrazio tutte le famiglie che hanno deciso di affidarmi qualcosa di così prezioso per loro...infine ringrazio la mia famiglia che mi ha insegnato il significato dei verbi amare ed aiutare.