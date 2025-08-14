Scontro tra moto e scooter a Novafeltria: ferita una donna

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Novafeltria e i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro

Incidente nella serata di mercoledì 14 agosto lungo via XXIV Maggio, all’altezza del bivio per Perticara. Intorno alle 21, una moto Bmw 1200, che scendeva da Perticara, e uno scooter Yamaha TMax, proveniente da Rimini e diretto verso Novafeltria, si sono scontrati.

Sulla Bmw viaggiava un uomo, rimasto illeso. Sullo scooter c’era una coppia, entrambi residenti in zona: la donna, seduta sul sellino posteriore, ha riportato un forte dolore alla gamba destra. Stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata all’ospedale “Infermi” di Rimini. Il conducente del TMax, cosciente e senza ferite gravi, è stato comunque medicato e trasferito al Punto di Primo Intervento di Novafeltria.

