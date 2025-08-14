Altarimini

Scontro tra moto e scooter a Novafeltria: ferita una donna

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Novafeltria e i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro

A cura di Redazione
14 agosto 2025 21:51
Scontro tra moto e scooter a Novafeltria: ferita una donna - Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
Cronaca
Condividi

Incidente nella serata di mercoledì 14 agosto lungo via XXIV Maggio, all’altezza del bivio per Perticara. Intorno alle 21, una moto Bmw 1200, che scendeva da Perticara, e uno scooter Yamaha TMax, proveniente da Rimini e diretto verso Novafeltria, si sono scontrati.

Sulla Bmw viaggiava un uomo, rimasto illeso. Sullo scooter c’era una coppia, entrambi residenti in zona: la donna, seduta sul sellino posteriore, ha riportato un forte dolore alla gamba destra. Stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata all’ospedale “Infermi” di Rimini. Il conducente del TMax, cosciente e senza ferite gravi, è stato comunque medicato e trasferito al Punto di Primo Intervento di Novafeltria.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Novafeltria e i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini