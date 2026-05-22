A14 Bologna–Taranto, chiusure notturne alle stazioni di Rimini Nord e Cesena per lavori di sicurezza

sarà chiusa la stazione di Rimini Nord, in entrata verso Bologna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valle del Rubicone.

sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni (Bologna e Ancona) e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Cesena Nord.