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A14 Bologna–Taranto, chiusure notturne alle stazioni di Rimini Nord e Cesena per lavori di sicurezza

Tra il 25 e il 28 maggio limitazioni alla circolazione per interventi su barriere di sicurezza e antirumore

A cura di Grazia Antonioli Redazione
22 maggio 2026 11:32
A14 Bologna–Taranto, chiusure notturne alle stazioni di Rimini Nord e Cesena per lavori di sicurezza -
Provincia di Rimini
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Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 maggio

  • sarà chiusa la stazione di Rimini Nord, in entrata verso Bologna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
    In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valle del Rubicone.

  • sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni (Bologna e Ancona) e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
    In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Cesena Nord.

nelle tre notti di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, con orario 21:00-5:00

  • sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni (Bologna e Ancona) e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
    In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Cesena Nord.

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