San Leo, scontro sulla "Leontina": motociclista ricoverato con l'eliambulanza

Coinvolti nel sinistro un 29enne in sella a un Harley Davidson e una 70enne alla guida di una Dacia Sandero

Incidente stradale, alle 12.15 di oggi (giovedì 21 maggio), sulla sp22 Leontina, la strada che collega San Leo alla sua frazione, Pietracuta. Ad avere la peggio è stato un 29enne residente a San Leo, ricoverato in ospedale con l'elisoccorso. L'impatto tra la sua moto, una Harley Davidson, e una Dacia Sandero guidata da una 70enne, è avvenuto nel punto in cui via La Sibilla ha sbocco sulla Leontina. Dai primi riscontri, la Dacia si è immessa dalla via laterale a quella principale, impattando contro la moto, che percorreva quella strada, scendendo da San Leo in direzione Pietracuta. Il centauro, sbalzato dalla sella, è stato soccorso dal personale della Croce Verde di Novafeltria. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi: la strada è stata chiusa al traffico.