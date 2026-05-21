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San Leo, scontro sulla "Leontina": motociclista ricoverato con l'eliambulanza

Coinvolti nel sinistro un 29enne in sella a un Harley Davidson e una 70enne alla guida di una Dacia Sandero

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
21 maggio 2026 13:36
San Leo, scontro sulla "Leontina": motociclista ricoverato con l'eliambulanza - www.altarimini.it RIPRODUZIONE RISERVATA
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San Leo
Cronaca
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Incidente stradale, alle 12.15 di oggi (giovedì 21 maggio), sulla sp22 Leontina, la strada che collega San Leo alla sua frazione, Pietracuta. Ad avere la peggio è stato un 29enne residente a San Leo, ricoverato in ospedale con l'elisoccorso. L'impatto tra la sua moto, una Harley Davidson, e una Dacia Sandero guidata da una 70enne, è avvenuto nel punto in cui via La Sibilla ha sbocco sulla Leontina. Dai primi riscontri, la Dacia si è immessa dalla via laterale a quella principale, impattando contro la moto, che percorreva quella strada, scendendo da San Leo in direzione Pietracuta. Il centauro, sbalzato dalla sella, è stato soccorso dal personale della Croce Verde di Novafeltria. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi: la strada è stata chiusa al traffico.

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