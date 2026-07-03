A14, camion perde due ruote nella notte: auto distrutta, un'altra danneggiata

L'incidente nella notte al chilometro 142 in direzione sud

Camion perde due ruote in autostrada: un'auto distrutta, un'altra danneggiata. E' successo nella notte tra giovedì e venerdì in A14 al km 142 tra Riccione e Cattolica. Secondo una prima ricostruzione un autotreno con cella frigo che trasportava pesce, proveniente da Rovigo e che procedeva in direzione sud, ha perso due ruote gemellari. Gli pneumatici sono stati centrati da una Lotus che ha perso il controllo ed è poi finita contro il guard rail. Il mezzo è andato completamente distrutto. La persona al volante, di cui non sono note le generalità, è stata portata in ospedale. Una seconda auto, una Tipo, ha colpito i detriti. Il conducente è fortunatamente illeso. Sul posto personale del 118, Vigili del Fuoco e Polstrada.