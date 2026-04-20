A14, chiuso per una notte il casello di Rimini Nord per lavori
Dalle 21 del 22 alle 5 del 23 aprile stop in entrata verso Ancona e in uscita da Bologna
A cura di Redazione
20 aprile 2026 09:33
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Rimini sud;
in uscita per chi proviene da Bologna: Valle del Rubicone.