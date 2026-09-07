A14, chiuso per una notte il tratto tra Rimini Sud e Riccione

Stop al traffico verso Ancona dalle 21 di martedì 8 alle 5 di mercoledì 9 settembre per lavori di pavimentazione

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Riccione, verso Ancona. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Montefeltro ovest", situata nel tratto interessato.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini-San Marino, SS16, viale Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione.