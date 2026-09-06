Rimini: oltre 200 persone alla cena di beneficenza per Arop

Una serata di solidarietà al ristorante Chesa de Vein per sostenere i bambini e le famiglie dell’Oncoematologia pediatrica, con il racconto dei progetti dell’associazione e la musica di Anna Nash

Ancora una volta Rimini ha dimostrato la propria solidarietà e vicinanza ad AROP ODV – Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, realtà che da tanti anni opera sul territorio a sostegno delle famigile e dei bambini ricoverati in oncoematologia pediatrica.

Sono state infatti oltre 200 le persone che ieri sera, sabato 5 settembre, hanno partecipato alla tradizionale cena di beneficenza, ospitata al ristorante Chesa de Vein di Rimini. Un appuntamento ormai consolidato, nato per stare insieme e condividere una serata di buon cibo e musica, ma soprattutto per offrire un aiuto concreto ai bambini e alle famiglie che affrontano il difficile percorso della malattia.

Nel corso della serata è intervenuto il presidente di AROP, Roberto Romagnoli, che ha ripercorso le principali attività e i progetti realizzati dall’associazione nel corso degli anni, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a renderli possibili: medici, infermieri, volontari, aziende e privati cittadini che, con il loro sostegno, hanno permesso ad AROP di crescere e di essere sempre più presente accanto alle famiglie. Tra i progetti più importanti spicca Casa AROP, struttura nata per accogliere le famiglie dei bambini in cura presso l’ospedale di Rimini. Un luogo pensato non soltanto per offrire ospitalità, ma anche per garantire vicinanza, sostegno e un ambiente il più possibile sereno durante un momento particolarmente delicato della vita dei piccoli pazienti e dei loro familiari.

È intervenuta anche la dott.ssa Pericoli, che ha sottolineato quanto il lavoro dei medici sia strettamente legato a quello svolto da AROP e da tutto il personale del reparto. Un impegno comune che mette al centro il bambino e la sua famiglia, affiancando alle cure mediche quell’attenzione, quella presenza e quel sostegno che diventano fondamentali durante il percorso terapeutico.

AROP opera infatti per migliorare la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie, sostenendo anche il reparto di Oncoematologia pediatrica di Rimini attraverso l’acquisto di attrezzature e materiali e promuovendo attività dedicate al benessere e alla serenità dei piccoli pazienti.

Ad accompagnare l’appuntamento è stata anche la musica di Anna Nash e del suo violino elettronico, con una performance che ha unito le sonorità dello strumento classico a quelle contemporanee dell’elettronica.



