Frontale nella notte a Sant'Agata: 3 giovani feriti

Tre giovani sono rimasti feriti in un frontale tra una Opel Corsa e una Lancia Ypsilon avvenuto poco dopo la mezzanotte in località Sant’Agata

Frontale fra una Opel Corsa e una Lancia Ypsilon poco dopo la mezzanotte in località Sant'Agata sulla strada Nazionale SP 146 Sapigno. Sono intervenuti 118 con tre ambulanze, auto medica e Vigili del Fuoco. Sono stati estratti 3 giovani con varie fratture e escoriazioni e sono stati trasportati immediatamente a Cesena. La Opel Corsa è finita nel fosso e il guidatore è rimasto incastrato all'interno. All'interno della Ypsilon i tre giovani, due dei quali sono rimasti incastrati all'interno mentre uno ne è uscito illeso. Sul posto i Carabinieri di Sant'Agata con la stradale di Cesena per i rilievi.



