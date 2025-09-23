A14, chiusura notturna della stazione di Rimini nord per lavori
Dalle 22 di venerdì 26 alle 6 di sabato 27 settembre stop agli accessi verso Ancona. In alternativa utilizzare Rimini sud o Valle del Rubicone
A cura di Redazione
23 settembre 2025 10:56
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona.
in alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rimini sud o di Valle del Rubicone.