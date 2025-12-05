Paracadutisti, fanfare e la grande sfilata: a Rimini il Raduno Nazionale Associazione Carabinieri

Dal 15 al 17 maggio 2026 Rimini ospita il Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri

La città di Rimini si prepara ad accogliere il XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, in programma dal 15 al 17 maggio 2026. Tre giornate intense che vedranno la partecipazione di circa 70.000 soci provenienti dalle 1.700 Sezioni Anc, dai Nuclei di Protezione Civile e dalle Organizzazioni di Volontariato degli Ispettorati Regionali Anc.

L'evento rappresenta un'occasione straordinaria per celebrare i valori, la storia e la tradizione dell'Arma dei Carabinieri, rafforzando il legame tra l'Istituzione e i cittadini attraverso un programma articolato di iniziative culturali, educative e commemorative.

La manifestazione prenderà il via venerdì 15 maggio con l’Alzabandiera (ore 9,30) l'inaugurazione del "Villaggio della Legalità" sul lungomare di Rimini, uno spazio dedicato all'incontro su varie tematiche di legalità nonché sulla violenza di genere e del bullismo rivolte soprattutto ai giovani.

Nella stessa giornata sarà possibile visitare due esposizioni di grande interesse storico: la mostra delle uniformi storiche dei Carabinieri presso il Teatro Amintore Galli e l'esposizione di auto d'epoca dei Nuclei Radiomobile in Piazza Cavour.

Nel pomeriggio è previsto il suggestivo lancio dei paracadutisti del 1° Reggimento Carabinieri "Tuscania" sulla spiaggia antistante la ruota panoramica (ore 16), mentre la serata si concluderà con lo spettacolo teatrale "La foto del Carabiniere" di Claudio Boccaccini, dedicato alla memoria di Salvo D'Acquisto (ore 21,30 arena Francesca da Rimini).

Sabato 16 maggio la giornata avrà inizio con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, seguita dalla Santa Messa.

Tra i momenti più attesi, l'esibizione della Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo, il più antico complesso musicale dell'Arma dei Carabinieri, che si esibirà sulla spiaggia antistante la Ruota Panoramica. La Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo è il più antico complesso musicale dell’Arma dei Carabinieri e nella sua attuale configurazione conta 33 elementi.

La serata culminerà con il concerto della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri in Piazzale Fellini, un appuntamento che promette di emozionare il pubblico con un repertorio ricco e coinvolgente per la varietà del repertorio, per la perfezione formale delle esecuzioni e per il fascino che suscitano gli orchestrali, con le loro splendide uniformi, la compostezza e la profonda vocazione musicale.

La manifestazione si concluderà domenica 17 maggio con l’atteso momento del tradizionale sfilamento dei radunisti: dopo gli onori al Ministro della Difesa circa 70.000 Soci provenienti dalle 1700 Sezioni ANC, dei Nuclei i Protezione Civile e delle Organizzazioni di Volontariato si concentreranno lungo Via Destra del Porto per sfilare sul Lungomare Tintori sino a raggiungere la tribuna autorità posta nei pressi della Rotonda Lucio Battisti.

Per tutta la durata del Raduno sarà inoltre allestito un campo di Protezione Civile nella Piazza sull'Acqua, con esercitazioni pratiche e dimostrazioni delle attività dei volontari Anc.

“Alla città di Rimini - ha dichiarato il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri Generale di Corpo d'Armata Libero Lo Sardo - così ricca di storia e di cultura vogliamo dedicare questo Raduno con gli eventi che lo caratterizzeranno e che saranno una concreta occasione di incontro con la collettività, nel rispetto di quel patto senza tempo che da sempre lega gli italiani ai carabinieri. L’Arma in servizio che ringrazio fin da ora, altra faccia della stessa medaglia, ci assisterà anch’essa con dimostrazioni di operatività. E non faremo mancare un momento di leggerezza con le esibizioni della nostra Fanfara a Cavallo e della Banda dell’Arma dei Carabinieri“.

"Siamo orgogliosi che Rimini sia stata scelta per ospitare il XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri - commenta il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad -. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per la nostra città, non solo dal punto di vista organizzativo e dell’accoglienza dei tanti partecipanti, ma anche per il profondo valore simbolico che porta con sé. L'arma dei Carabinieri incarna valori fondamentali come la dedizione al servizio delle comunità e il rispetto della legalità, principi che condividiamo pienamente. Accogliere migliaia di carabinieri in congedo, insieme ai loro familiari e ai cittadini che vorranno partecipare, sarà per Rimini un momento di festa ma anche di riflessione sull'importanza della sicurezza, della solidarietà e dell'impegno civico. Rimini è pronta ad accogliere tutti con la sua capacità organizzativa e per sua riconosciuta ospitalità: l’evento sarà uno straordinario propellente per un grande mese di maggio per Rimini che sta inanellando una serie di appuntamenti di grande rilievo nazionale e internazionale e un bellissimo viatico a un’estate per tutta la Riviera”.