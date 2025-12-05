Novafeltria, i 70enni festeggiano insieme: la classe 1955 si ritrova a cena

Al Jolly La Matta una tavolata speciale per celebrare l’ingresso in una nuova decade

È un rito che sta prendendo sempre più piede: quello di festeggiare tutti insieme l'ingresso nella nuova decade d'età. A Novafeltria qualche mese fa è toccato ai 60enni, classe 1965, ieri sera (giovedì 4 dicembre) invece è stata la volta dei 70enni, classe 1955. Alla tavolata, presso il Jolly La Matta, si è registrata qualche defezione, tra chi non abita più a Novafeltria e chi invece ha dovuto alzare bandiera bianca causa gli acciacchi di stagione. Per gli assenti ci sarà possibilità di recuperare: l'idea infatti è quella di ritrovarsi a cena tutti insieme, senza aspettare l'ottantesimo: "Festeggeremo anche il 71esimo", racconta una delle intervenute alla cena, che aggiunge: "È stata una grandissima emozione. Con qualcuno non ci si vedeva da tempo, addirittura da una trentina di anni".