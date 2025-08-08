Abbonamenti Tpl agevolati per gli under 26: terzo anno consecutivo di sostegno

Confermata anche per il 2025/2026 la misura che tutela gli under 26 della zona 3 di Start Romagna

L’Amministrazione provincia di Rimini, per il terzo anno consecutivo, conferma anche per il 2025/2026 l’operazione che consente di esentare da aumenti gli abbonamenti, dalla terza zona tariffaria del Tpl, acquistati dalle persone di età inferiore ai 26 anni.

“L’obiettivo è quello di aiutare i Comuni, soprattutto quelli piccoli del nostro entroterra – dichiara il consigliere provinciale con delega alla Pianificazione della rete provinciale dei servizi di trasporto e della mobilità, Fabrizio Piccioni – e supportare nel trasporto pubblico locale la popolazione pendolare under 26 - studentesse e studenti soprattutto, ma anche giovani lavoratrici e lavoratori - che risiede nelle aree di alta collina della provincia di Rimini (la zona 3 di Start Romagna). È la conferma di una decisione presa due anni fa che va nella direzione di contrastare concretamente le dinamiche in atto dello spopolamento, che vengono alimentate prima di tutto dal venir meno dei servizi essenziali per le comunità locali, come in questo caso quelli scolastici e del trasporto pubblico.”

Come per gli anni passati, la Provincia di Rimini corrisponderà a Start Romagna S.p.a quanto dovuto a consuntivo degli abbonamenti venduti.