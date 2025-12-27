Sant’Agata Feltria nel video natalizio di Gerry Scotti
Il borgo dell'Alta Valmarecchia vola sui social nel video di Natale
Sant’Agata Feltria compare, seppur per pochi istanti, nel video di auguri natalizi pubblicato da Gerry Scotti sui suoi profili social. Un riferimento breve ma significativo, considerando la vasta platea del conduttore: oltre 1,8 milioni di follower su TikTok e più di 1,2 milioni su Instagram.
Dal Comune sottolineano come la citazione rappresenti un’ulteriore conferma della crescente notorietà del borgo a livello nazionale, frutto del lavoro di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, riconosciuto anche con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Le immagini del video, realizzate con l’intelligenza artificiale, contribuiscono a dare visibilità a una meta sempre più apprezzata per le sue proposte culturali, enogastronomiche e paesaggistiche.