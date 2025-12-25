Giallo di Natale nel Riminese: 22enne trovato morto in casa

Si indagano le ultime ore del giovane trovato senza vita in casa

Giallo di Natale sulle colline al confine tra Emilia-Romagna e Marche. Nella notte tra domenica e lunedì, Christian Polchi, 22enne residente nella frazione di Fratte di Sassofeltrio, è stato trovato morto in casa. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, che ora indagano per ricostruire le ultime ore di vita del giovane. La Procura di Urbino ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, e al momento nessuna ipotesi è esclusa.