Abruzzo, escursione da incubo per una famiglia di Santarcangelo: bimbi disidratati salvati dall'elisoccorso
Famiglia riminese bloccata nei boschi
A cura di Redazione
26 agosto 2026 07:42
Disavventura per una famiglia di Santarcangelo, padre, madre e due figli minorenni, soccorsa durante un’escursione nel territorio di Raiano, nella Valle Peligna.
In difficoltà lungo il sentiero, i due bambini erano disidratati e troppo stanchi per proseguire. Allertato il Soccorso Alpino, è intervenuto anche il 118 con l’elisoccorso. Dopo essere stati reidratati e stabilizzati, i quattro sono stati recuperati in più rotazioni dell’elicottero e accompagnati in sicurezza.