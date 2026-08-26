Abruzzo, escursione da incubo per una famiglia di Santarcangelo: bimbi disidratati salvati dall'elisoccorso

Famiglia riminese bloccata nei boschi

Disavventura per una famiglia di Santarcangelo, padre, madre e due figli minorenni, soccorsa durante un’escursione nel territorio di Raiano, nella Valle Peligna.

In difficoltà lungo il sentiero, i due bambini erano disidratati e troppo stanchi per proseguire. Allertato il Soccorso Alpino, è intervenuto anche il 118 con l’elisoccorso. Dopo essere stati reidratati e stabilizzati, i quattro sono stati recuperati in più rotazioni dell’elicottero e accompagnati in sicurezza.