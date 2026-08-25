Novafeltria: perde il controllo del Vitara, sbatte contro un'auto e poi finisce contro il muretto

L'incidente è avvenuto sulla strada Marecchiese

Un rocambolesco incidente è avvenuto questa mattina (25 agosto), intorno alle 10.56, sulla strada Marecchiese a Novafeltria, nei pressi del cimitero. Un 75enne, alla guida di un Suzuki Vitara, stava viaggiando in direzione Rimini, quando per cause in corso d'accertamento, il mezzo è uscito leggermente di strada, sbattendo contro una Citroën C5 Tourer che si trovava al di fuori della carreggiata, all'esterno della lavanderia automatica, in attesa di immettersi sulla Marecchiese. Il Vitara ha poi sbattuto violentemente contro il muretto, nei pressi della fermata dell'autobus. Il 75enne è stato ricoverato per accertamenti in ospedale: non si esclude che sia stato un malore a fargli perdere la traiettoria durante la guida. A bordo della Citroën, che riportato danni nell'impatto, una coppia di anziani di nazionalità francese, residenti in Alta Valmarecchia: per loro solo istanti di paura, nessun danno fisico. L'incidente però riapre la questione sicurezza di questo tratto della Marecchiese, a livello di viabilità. I commercianti dell'area in questione sottolineano due criticità: la prima riguarda la collocazione della fermata dell'autobus, la seconda invece è la crescita a dismisura della vegetazione (si veda foto dell'auto bianca incidentata) che coprirebbe la visuale alle auto che dalla lavanderia automatica si immettono sulla strada Marecchiese.