Abusi edilizi a Rimini: il Tar respinge il ricorso, confermate le multe milionarie per l'ex hotel

Ex hotel trasformato in appartamenti: la sanzione da 1,6 milioni resta valida

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto la richiesta di sospensiva contro le sanzioni inflitte dal Comune per l’ex hotel di via Fano, a Rimini sud, trasformato abusivamente in una ventina di appartamenti. Confermate le due ingiunzioni di pagamento per complessivi 1,6 milioni di euro.

Il ricorso era stato presentato dalla società V.I.P. S.r.l.s. e dai genitori di un minore, acquirenti di alcune unità immobiliari vendute dalla società Golden srl, poi cancellata dal Registro imprese nel 2025. Le sanzioni derivano da un abuso edilizio accertato dal Comune dopo il diniego di condono risalente al 2011, vicenda già definita in via definitiva a favore dell’amministrazione anche dal Consiglio di Stato.

Secondo il Tar, la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ha natura reale e grava anche sui proprietari successivi, indipendentemente dalla loro responsabilità. I giudici hanno inoltre escluso la buona fede dei ricorrenti e li hanno condannati al pagamento delle spese legali.