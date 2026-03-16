Controlli di velocità, scontro legale a Rimini: chiesta la sospensione dei nuovi autovelox

Altvelox chiede il riesame del decreto

L’associazione Altvelox ha inviato una diffida alla Prefettura chiedendo la sospensione del decreto prefettizio n.38/2025 che autorizza l’uso degli autovelox per il controllo della velocità sulle strade provinciali.

La richiesta riguarda 12 dispositivi installati in provincia, quattro dei quali nel Comune di Rimini e in attivazione dal 19 marzo. Secondo l’associazione, prima di procedere con le multe sarebbe necessario verificare la conformità tecnica degli impianti ai criteri previsti dal decreto interministeriale del 2024.

L’iniziativa segue un provvedimento della Prefettura di Napoli che, lo scorso 3 marzo, ha sospeso l’uso degli autovelox per effettuare controlli analoghi.

Altvelox sostiene che la documentazione tecnica relativa agli impianti – come dati sugli incidenti, condizioni delle strade e pareri degli enti competenti – non sarebbe stata resa pubblica in modo completo. Per questo chiede alla Prefettura un riesame immediato del decreto e una verifica dettagliata degli apparecchi già installati.