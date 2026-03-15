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Non ce l’ha fatta il 13enne trovato senza sensi dalla nonna

Il ragazzino era stato trovato privo di sensi dalla nonna. Indagini sul suo smartphone

A cura di Glauco Valentini Redazione
15 marzo 2026 07:41
Non ce l’ha fatta il 13enne trovato senza sensi dalla nonna -
Provincia di Rimini
Cronaca
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Tragedia in provincia di Rimini: è morto il 13enne ricoverato da mercoledì al Bufalini di Cesena dopo essere stato trovato senza sensi nel giardino di casa dalla nonna. (Vedi notizia) Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto in elisoccorso, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

I carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno cercando di chiarire le cause del malore. Senza testimoni presenti e con i genitori al lavoro, l’attenzione si concentra sullo smartphone del ragazzo, sequestrato per analizzare messaggi, social e cronologia. Nessuna ipotesi è esclusa.

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