Non ce l’ha fatta il 13enne trovato senza sensi dalla nonna

Il ragazzino era stato trovato privo di sensi dalla nonna. Indagini sul suo smartphone

Tragedia in provincia di Rimini: è morto il 13enne ricoverato da mercoledì al Bufalini di Cesena dopo essere stato trovato senza sensi nel giardino di casa dalla nonna. (Vedi notizia) Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto in elisoccorso, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

I carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno cercando di chiarire le cause del malore. Senza testimoni presenti e con i genitori al lavoro, l’attenzione si concentra sullo smartphone del ragazzo, sequestrato per analizzare messaggi, social e cronologia. Nessuna ipotesi è esclusa.