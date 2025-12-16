Accesso a Medicina, il governo pronto a cambiare ancora

Bernini agli studenti: "Non si torna al test d’ingresso"

Il governo è pronto a intervenire nuovamente sulla procedura di accesso alle facoltà di Medicina, con l’obiettivo di introdurre un nuovo sistema già a partire dal prossimo anno accademico. A confermarlo è stata la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante un incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

La ministra ha annunciato l’intenzione di aprire un tavolo di confronto sulla riforma, coinvolgendo direttamente il mondo accademico e la rappresentanza studentesca, per individuare soluzioni che migliorino la qualità della formazione e rendano più equo l’accesso ai corsi di laurea in Medicina.

Tra le ipotesi allo studio figurano una possibile riduzione dei programmi d’esame, l’estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dell’intervallo di tempo tra la fine dei corsi e gli appelli d’esame. Misure che, secondo il ministero, permetterebbero di garantire maggiore spazio alla didattica e un apprendimento più efficace per gli studenti.

Bernini ha però escluso con decisione qualsiasi ritorno al passato. «Non si torna al test d’ingresso», ha ribadito, chiarendo che non sono previsti passi indietro verso il modello tradizionale di selezione iniziale. La riforma, ha spiegato, dovrà puntare su criteri diversi, capaci di valorizzare il merito lungo il percorso universitario e rispondere alle esigenze del sistema sanitario nazionale.

Il confronto con gli studenti proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di definire una proposta condivisa e sostenibile.