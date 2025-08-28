Accordo Europa-Usa sui dazi: tetto al 15% sulle auto

Azzerate le tariffe Ue sui beni industriali americani

La Commissione europea approva la proposta legislativa: dazi retroattivi dal 1° agosto. Washington limita le tariffe sulle auto europee, Bruxelles apre al mercato Usa.

Pace commerciale tra Europa e Stati Uniti sul fronte dei dazi. La Commissione europea ha formalizzato la proposta legislativa che prevede l’azzeramento delle tariffe sui beni industriali americani, in linea con gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta siglata la scorsa settimana tra Bruxelles e Washington.

Contestualmente, gli Stati Uniti hanno fissato un tetto del 15% ai dazi sulle automobili europee e sulle relative componenti, con effetto retroattivo dal 1° agosto.

L’intesa segna un passo importante nella distensione dei rapporti commerciali transatlantici, dopo mesi di tensioni e minacce di escalation tariffarie. L’obiettivo è favorire la competitività delle imprese, rilanciare gli scambi e rafforzare la cooperazione economica tra le due sponde dell’Atlantico.