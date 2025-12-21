Novafeltria Calcio, gli ex giocatori si ritrovano a cena: c'è anche Elvio Selighini, ex allenatore Rimini

La festa al Tanha dell'attuale vicepresidente gialloblù, Marco Pavani

Si rinnova l'appuntamento con la cena "amarcord" del Novafeltria Calcio, occasione questa anche per il rituale scambio di auguri. Venerdì scorso (19 dicembre) il Tanha, locale alle porte di Novafeltria, il cui titolare è l'attuale vicepresidente Marco Pavani, ha ospitato la cena con tanti protagonisti del passato della società gialloblù: tra loro anche Elvio Selighini, che nel 2008-2009 ha allenato anche il Rimini in Serie B. Tra i promotori Silvano Ceccaroni, figlio di Luigi, storico presidente del Novafeltria scomparso nel giugno 2022, e padre di Federico, giocatore classe 1991 dalla lunghissima militanza in maglia gialloblù. Silvano Ceccaroni è anche lo storico ufficiale del Novafeltria: da anni raccoglie fotografie, articoli e testimonianze della storia della società gialloblù.

L'elenco dei presenti: Bucci Gabriele, Stefanini Valerio. Giuliani Maurizio, Papini Mirco, Friscoli Marco, Venturini Giorgio, Fabbri Guido, Gianessi Giorgio, Bellettini Alfio, Bianchini Patrizio, Raschi Renzo, Nicolini Giuseppe, Lodolini Massimo, Carlini Berto, Candice Davide, Elvio Seleghini, Raffelli Andrea, Valentini Paolo, Toni Valter, Tomei Piergiorgio, Gentili Domenico, De Marini Fabrizio, Flenghi Fabrizio, Jomi Giorgio, Cesari Renzo, Ugolini Stefano, Barbieri Roberto, Mandrelli Giuseppe, Ceccaroni Silvano.