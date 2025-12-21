Furto alla Romagna Shopping Valley, svolta nelle indagini: traditi dalle telecamere

Ai domiciliari la banda che spaccò le vetrine con i martelli

Svolta nelle indagini sul colpo da circa 150mila euro alla gioielleria “Blue Spirit” del centro commerciale Romagna Shopping Valley. I Carabinieri di Cesenatico hanno eseguito quattro ordinanze di arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti, residenti tra le province di Fermo e Ravenna.

Il furto risale allo scorso maggio ed era stato messo a segno in pochi minuti con mazze e martelli. Decisive le analisi sugli attrezzi abbandonati e le immagini di videosorveglianza. Gli indagati, già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di furto aggravato e altri reati.