Accordo raggiunto alla Gruppo 8 di Forlì: bloccata la delocalizzazione, riprende la produzione

Dopo 17 giorni di sciopero e tensioni crescenti, firmato in Prefettura l’accordo tra lavoratori e azienda

Dopo oltre due settimane di sciopero e una dura vertenza sindacale, è stato firmato in Prefettura a Forlì l’accordo che pone fine alla crisi della Gruppo 8, azienda produttrice di divani data in concessione alla Sofalegname. I lavoratori, in protesta da 17 giorni contro il rischio di delocalizzazione in Cina, hanno ottenuto il blocco dei licenziamenti e l’attivazione di un contratto di solidarietà.

La vertenza, divenuta sempre più accesa negli ultimi giorni, aveva registrato momenti di forte tensione, con l’ultimatum dell’azienda, interventi delle forze dell’ordine e la necessità di una mediazione da parte della Regione Emilia-Romagna.

L’accordo sottoscritto prevede che l’azienda rinunci al progetto di trasferire la produzione all’estero, impegnandosi invece a rilanciare l’attività nello stabilimento di Forlì. Una decisione accolta con sollievo dai lavoratori e dai sindacati, che parlano di una vittoria della mobilitazione collettiva.

“È stata una trattativa dura, ma necessaria – ha dichiarato un rappresentante sindacale –. La determinazione dei lavoratori ha evitato un destino che sembrava già scritto.”

Con la ripresa della produzione, si chiude una pagina di conflitto sociale che ha tenuto banco nel territorio forlivese, riportando al centro dell’attenzione i temi del lavoro, della delocalizzazione e della tenuta del tessuto industriale locale.