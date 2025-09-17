Accordo Rimini e Santarcangelo sul trasporto pubblico per gli alunni di San Vito

Il progetto, di carattere sperimentale per l’anno scolastico 2025/26, riguarderà dodici ragazzi e ragazze

La Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo tra le Amministrazioni di Rimini e Santarcangelo di Romagna per garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni e alunne residenti al confine tra le due zone, in particolare nell’area di San Vito, il cui territorio ricade in entrambi i comuni. Il progetto, di carattere sperimentale per l’anno scolastico 2025/26, riguarderà dodici ragazzi e ragazze frequentanti la secondaria di primo grado “Franchini” di Santarcangelo e la scuola primaria “Ricci” di San Vito, andando dunque a rispondere alle esigenze di famiglie residenti in aree non del tutto servite dal trasporto pubblico locale. Nello specifico, l’accordo prevede che il Comune di Rimini, sulla base del contratto con Start Romagna, provveda all’organizzazione del trasporto delle alunne e degli alunni attraverso l’utilizzo della Linea K. L’investimento stimato per coprire il servizio è pari a 38mila euro, che sarà coperto in egual misura (19mila euro) dai due Enti. L’accordo, che sarà sottoscritto dopo l’approvazione di analoga delibera da parte della Giunta di Santarcangelo, avrà validità per l’intero anno scolastico 2025/2026 e potrà essere successivamente rinnovato. “Un intervento – sottolinea l’Amministrazione Comunale – che rientra nell’ambito di garantire a tutti il diritto allo studio e l’accesso alle strutture scolastiche, potendo contare sulla collaborazione tra Comuni, ottimizzando le risorse, massimizzando l’efficacia e la sostenibilità del servizio”.