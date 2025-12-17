Accordo tra Regno Unito e Ue: Londra rientra nel programma Erasmus

Un segnale di riavvicinamento dopo la Brexit: ufficiale l’intesa tra il governo Starmer e Bruxelles

Il Regno Unito tornerà a far parte del programma Erasmus, il celebre progetto di scambio universitario europeo, abbandonato dal Paese cinque anni fa in seguito alla Brexit. Lo rende noto un comunicato congiunto dei governi di Londra e Bruxelles, ufficializzando l’accordo raggiunto tra il premier Keir Starmer e le istituzioni europee.

Il ritorno nel programma rappresenta un importante segnale di riavvicinamento tra il Regno Unito e l’Unione Europea, contribuendo a rafforzare la cooperazione accademica e culturale tra gli studenti britannici e quelli del continente. L’intesa arriva sullo sfondo di un progressivo miglioramento dei rapporti post-Brexit, aprendo la strada a ulteriori collaborazioni in ambito educativo e scientifico.