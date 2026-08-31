Acquario di Cattolica, martedì 1 settembre l’ultima apertura serale

Dalle 20 alle 23 sarà possibile visitare il percorso marino con un biglietto speciale da 18 euro.

Martedì 1 settembre è l’ultima data in cui l’Acquario di Cattolica è visitabile anche di sera, a partire dalle 20 e fino alle 23. dalle 20 alle 23.

La visita attraversa l’Ingresso Blu, dedicato agli ecosistemi marini, dal Mediterraneo ai mari tropicali.



Si parte dalla colonia dei pinguini di Humboldt, beniamini del pubblico, si attraversa un’enorme bocca di squalo e ci si ritrova a tu per tu con il mare, passando per aree tematiche, come il Mangrovieto, il Relitto dei Giganti, l’area Cavallucci e la vasca degli imponenti Squali toro, i più grandi d’Italia, si incontrano polpi, murene, meduse e trigoni dalle ali vellutate che è possibile accarezzare.

Il biglietto speciale serale al costo di €18, tariffa unica adulti/ridotti, è in vendita alle casse dalle ore 20:00 alle 21:30.

Per godere dell’emozionante esperienza completa che l’Acquario offre, proseguono le aperture diurne, che al già citato percorso marino uniscono gli spazi dell’Ingresso Giallo, dedicate alla fauna acquatica dei fiumi, dell’Ingresso Verde, porta di un suggestivo rettilario-esotario e due originali mostre tematiche, Insetti Giganti XXL e Il Mondo dei Dinosauri, con un’area di scavo nella quale divertirsi a cercare autentici fossili.



Attraversando diversi ambienti tematici climatizzati, una giornata all’Acquario permette di incontrare da vicino migliaia di esemplari di centinaia di specie diverse, fra pesci, rettili, insetti, pinguini, lontre e caimani, protagonisti di mondi acquatici da conoscere e proteggere.

L’Acquario è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18:30. I biglietti sono in vendita alle casse dalle 10 alle 16:30 e online, sul sito www.acquariodicattolica.it