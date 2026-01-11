Addio a Bob Weir, lo “schivo” dei Grateful Dead

l chitarrista e cantautore fondatore della band è morto a 78 anni: aveva sconfitto il cancro ma è poi deceduto per complicazioni polmonari

Bob Weir, celebre chitarrista, cantautore e co-fondatore dei Grateful Dead, è morto all’età di 78 anni, come confermato dalla famiglia in un messaggio ufficiale pubblicato sui suoi canali social.

La nota diffusa sabato 10 gennaio 2026 ha spiegato che Weir è “transizionato serenamente, circondato dalle persone a lui più care” dopo aver affrontato con coraggio una diagnosi di cancro ricevuta nel luglio 2025. Nonostante avesse completato il trattamento e ripreso a suonare, il musicista è successivamente deceduto a causa di problemi polmonari preesistenti.

Weir aveva contribuito fortemente alla formazione del suono unico dei Grateful Dead, band che ha segnato profondamente la musica rock e la cultura americana dagli anni Sessanta in poi. La sua chitarra ritmica e le sue canzoni — tra cui brani iconici come “Sugar Magnolia,” “One More Saturday Night” e “Mexicali Blues” — lo hanno reso una figura amata da generazioni di fan.

Dopo la morte di Jerry Garcia nel 1995, Weir mantenne viva la musica dei Dead con diversi progetti, tra cui RatDog e Dead & Company, continuando a portare le canzoni della band in tour fino agli ultimi anni.