Addio a Eduardo Serra, maestro della fotografia nel cinema

Il direttore della fotografia portoghese, due volte candidato all’Oscar e vincitore di un Bafta, si è spento a 81 anni

È morto a 81 anni Eduardo Serra, celebre direttore della fotografia portoghese che ha illuminato con la sua arte alcuni dei film più amati e premiati degli ultimi decenni.

La sua carriera internazionale è stata segnata da due candidature all’Oscar: la prima nel 1998 per Le ali dell’amore di Iain Softley, la seconda nel 2004 per La ragazza con l’orecchino di perla di Peter Webber, film per il quale Serra vinse anche il prestigioso premio Bafta.

Tra i suoi lavori più noti al grande pubblico spiccano le due parti di Harry Potter e i Doni della Morte e Diamanti di sangue, il thriller con Leonardo DiCaprio che affronta il dramma del traffico di pietre preziose in Africa.

Serra ha collaborato con registi di altissimo livello, tra cui Claude Chabrol, Patrice Leconte e M. Night Shyamalan, confermandosi come uno dei direttori della fotografia più raffinati e versatili del panorama cinematografico mondiale.

Con la sua scomparsa, il cinema perde un maestro della luce capace di trasformare ogni immagine in pura emozione.