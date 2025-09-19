Addio a Giorgio Selva, l'ultimo saluto al cimitero di Cattolica: "Era contagioso con la sua positività"

Il ricordo del Rotary Club Riccione Cattolica: "Univa visione, altruismo e umanità rara"

L'ultimo saluto a Giorgio Selva, l'imprenditore cattolichino deceduto a 61 anni in un incidente stradale, è in programma domani (20 settembre) alle 15, presso il cimitero di Cattolica. Il Rotary Club Riccione Cattolica ricorda il suo associato con "profonda commozione nel dolore", definendolo "imprenditore illuminato, figura di riferimento nel tessuto economico e sociale". Nella nota, Selva viene definito "molto più di un imprenditore: uomo capace di unire visione, altruismo e umanità rara, di contagiosa positività, simpatia autentica e instancabile intraprendenza". Da parte del presidente del Rotary Club Riccione Cattolica, Miranda Pironi, e da tutti i soci, viene espresso "sentito cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno condiviso con lui percorsi di vita, lavoro e servizio". "Chi lascia un buon ricordo non muore mai", le parole del Rotary Club Riccione Cattolica, che continuerà la propria attività a favore del territorio facendosi anche ispirare dal suo socio scomparso, imprenditore d'eccellenza con la Tessitura Selva e persona di grandi principi, sempre attivo e partecipe all'interno della comunità rotariana.