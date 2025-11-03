Addio a Loriano Bagnoli, patron della Sammontana

Dal bar-latteria di Empoli al colosso dei gelati italiani

È scomparso all’età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e fondatore, insieme ai fratelli Renzo e Sergio, del marchio Sammontana, simbolo del gelato all’italiana nel mondo.

La sua è una storia che intreccia passione, famiglia e spirito imprenditoriale. Tutto ebbe inizio nel 1946, quando il padre Romeo Bagnoli aprì un piccolo bar-latteria a Empoli, in provincia di Firenze. Da quel laboratorio artigianale nacque l’idea di produrre gelato su larga scala, con un’attenzione costante alla qualità e alla tradizione italiana.

Negli anni successivi, sotto la guida dei fratelli Bagnoli, Sammontana è cresciuta fino a diventare un colosso del dolce freddo, conosciuto e apprezzato non solo in Italia ma anche all’estero. Oggi l’azienda vanta un fatturato di circa 900 milioni di euro, oltre 2.400 dipendenti, sei stabilimenti produttivi in Italia, uno in Francia e uno negli Stati Uniti.

Loriano Bagnoli lascia un’eredità fatta di innovazione, lavoro e amore per il territorio. Grazie a lui e alla sua famiglia, il “gelato all’italiana” ha conquistato il mondo, restando sempre fedele alle sue origini: la semplicità e la bontà di un gusto autentico nato in un bar di Empoli.