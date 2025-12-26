Novafeltria, le donne di AcquaChiara portano doni ai pazienti del day hospital oncologico

L'iniziativa benefica natalizia all'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria

Nei giorni scorsi le donne del gruppo AcquaChiara hanno consegnato un dono a ciascuno dei pazienti del day hospital oncologico dell'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria. AcquaChiara è un gruppo di donne dell'Alta Valmarecchia che hanno vissuto l'esperienza della malattia oncologica. Si sono unite per promuovere la cultura della prevenzione, ma anche per dare sostegno a chi affronta il percorso di cura. E per questo scopo nasce l'ultima iniziativa: "In uno dei nostri incontri abbiamo sentito il desiderio di fare una carezza a chi non sta bene, con un piccolo dono", raccontano le volontarie. È stata preparata così una confezione, grazie al contributo del Bosco dei Regali di Pennabilli e Alpe della Luna, laboratorio di cosmetici naturali di Badia Tedalda, con prodotti per la cura del corpo e tessuti. "Siamo un gruppo di ascolto e cerchiamo di aiutare, anche se non è facile entrare nelle piaghe della sofferenza, dando conforto. Oppure con iniziative come la camminata dell'8 giugno, raccolte fondi per contribuire alle tante iniziative legate alla prevenzione e cura dei problemi oncologici", aggiungono le volontarie di AcquaChiara, costantemente in contatto con le associazioni del territorio che si occupano delle problematiche legate alle malattie oncologiche. Nel 2026 AcquaChiara diventerà inoltre un'associazione a tutti gli effetti: il gruppo cresce e sono in aumento anche le richieste di adesione.