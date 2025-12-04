Addio a “Mozart”, il dj che fece ballare la Riviera

Dal Paradiso al New Jimmy, Claudio "Mozart" Rispoli ha fatto ballare generazioni di giovani sulla Riviera

Lutto nel mondo della musica e dell'intrattenimento. Si è spento a 67 anni Claudio Rispoli in arte "Mozart", dj, produttore, musicista.

Nato ad Ancona nel 1958, fin da giovanissimo muove i primi passi nel mondo dei club e delle discoteche della Riviera. Tra il Paradiso e il New Jimmy inizia a farsi conoscere. Ha frequentato il conseratorio Rossini di Pesaro dove ha studiato pianoforte. Il soprannome "Mozart" viene dai suoi trascorsi di studio classico. "A 16 anni suonavo al Paradiso di Rimini e la gente ha iniziato a chiamarmi così." ha raccontato in un'intervista.

E' stato dj resident alla Baia degli Angeli di Gabicce e, nel corso della sua carriera, ha animato le notti della Riviera diventando un punto di riferimento per il pubblico e per i colleghi.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social alla notizia della sua scomparsa. Saluti, ringraziamenti per i momenti di leggerezza accompagnati dalla sua musica e l'invito ora a "far ballare gli angeli"