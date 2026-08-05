Addio a Roberto Buffagni, il re della notte. Dalla Villa delle Rose al Peter Pan

Insieme al fratello Massimo ha segnato un'epoca per il divertimento in Riviera, fino al Matis di Bologna e gli ultimi anni del Paradiso

Le notti delle Riviera perdono uno dei suoi protagonisti più importanti. È morto Roberto Buffagni, stroncato da una malattia. Una notizia che ha scosso il mondo dell'intrattenimento, delle discoteche e migliaia di persone che, negli anni, hanno vissuto le loro serate nei locali diventati simbolo della movida romagnola.

Insieme al fratello Massimo, Roberto Buffagni è stato uno dei nomi che hanno scritto la storia del divertimento in Emilia Romagna. Un lavoro svolto spesso lontano dai riflettori, con discrezione e riservatezza, ma decisivo per il successo di alcune delle discoteche più celebri d'Italia. Dalla Riviera fino all'entroterra emiliano, il marchio Buffagni è stato sinonimo di qualità, innovazione e capacità di intercettare le tendenze di intere generazioni.

Tra i locali che hanno portato la loro firma ci sono il Villa delle Rose e il Peter Pan di Misano, due autentiche icone della nightlife italiana, capaci di richiamare ogni estate migliaia di giovani e i più importanti dj. A questi si aggiunge il Matis di Bologna, altro punto di riferimento per il divertimento notturno emiliano, che negli anni è diventato un locale di culto.

La loro storia imprenditoriale è legata anche a Rimini. Sui colli di Covignano infatti, i fratelli Buffagni hanno vissuto l'ultima grande stagione del Paradiso, una discoteca che aveva segnato la storia del territorio e che, sotto la loro gestione, tornò per un periodo a essere uno dei luoghi più frequentati della Riviera, prima della definitiva chiusura. La scomparsa di Roberto Buffagni rappresenta molto più della perdita di un imprenditore. Se ne va uno degli uomini che hanno contribuito a costruire l'identità della Riviera del divertimento, trasformando le sue discoteche in destinazioni conosciute ben oltre i confini regionali. Il suo lavoro ha accompagnato l'evoluzione della nightlife italiana, attraversando decenni di cambiamenti senza perdere la capacità di innovare e di mantenere alta l'attrattività dei propri locali.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale riccionese

L’Amministrazione comunale di Riccione esprime profondo cordoglio per la scomparsa, avvenuta nella scorsa notte a seguito di una lunga malattia, di Roberto Buffagni, figura di primo piano dell’imprenditoria della notte e dell’accoglienza turistica in Romagna e in Emilia. "Insieme al fratello Massimo e ai suoi soci, Buffagni ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nell’evoluzione e nella modernizzazione dei locali da ballo, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’intrattenimento della Riviera", scrive l'amministrazione in una nota. "La scomparsa di Roberto Buffagni lascia un vuoto importante anche nella comunità riccionese. L’Amministrazione comunale rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia, al fratello Massimo e a tutti i collaboratori che in questi anni hanno condiviso con lui progetti, passione e importanti traguardi professionali", chiosa la nota.

