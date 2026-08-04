Rimini: al Mercato Coperto i primi risultati degli informatori civici

Sono già visibili i primi effetti del nuovo servizio di presidio avviato da pochi giorni nel Centro Storico di Rimini

Sono già visibili i primi effetti del nuovo servizio di presidio avviato da pochi giorni nel Centro Storico di Rimini, con particolare attenzione all'area del Mercato Coperto. Gli ‘informatori civici’, personale non armato incaricato di vigilare sulle situazioni di degrado e di segnalare alle forze dell'ordine eventuali criticità, hanno iniziato a garantire la loro presenza nelle zone più frequentate, offrendo agli operatori commerciali un punto di riferimento concreto e quotidiano proprio nei luoghi dove se ne sentiva maggiormente il bisogno.

Nei primi giorni di attività il servizio ha garantito un presidio costante, orientato a favorire il decoro urbano e la sicurezza percepita da residenti, commercianti e visitatori. Gli interventi si sono concentrati sull'allontanamento di persone dedite all'elemosina molesta, di soggetti che bivaccavano o dormivano su panchine e aree pubbliche, e di chi consumava bevande alcoliche in luoghi non consentiti o si trovava in evidente stato di alterazione. Per alcuni episodi legati all'uso di sostanze stupefacenti all'interno dei servizi igienici pubblici (da poco riqualificati), gli operatori hanno provveduto al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e fruibilità degli spazi. È stato inoltre segnalato agli organi competenti un caso di commercio ambulante privo di autorizzazione, individuato durante le ronde nella zona di via IV Novembre.

Il metodo adottato punta sul dialogo e sulla mediazione piuttosto che sull'uso della forza, attraverso quella che gli stessi operatori definiscono comunicazione a due sensi, capace di allentare le tensioni prima che si trasformino in criticità più serie. Un approccio che - secondo le prime testimonianze - ha trovato accoglienza favorevole sia tra i cittadini che tra gli esercenti, apparsi da subito collaborativi e in qualche modo rassicurati dal ritorno di una presenza istituzionale nelle vie del centro. Da ieri il raggio d'azione si è ampliato anche alla piazzetta Teatini e via Carlo Cattaneo, ulteriori aree attenzionate nell'ambito dello stesso progetto.

L'iniziativa rientra nel programma dell’hub urbano Centro Storico, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, al quale il Comune ha aderito insieme alle associazioni di categoria, e si affianca ai controlli già intensificati dalla Polizia Locale nelle stesse settimane.

"Il presidio degli informatori civici nasce per stare a fianco dei nostri operatori economici, offrendo loro un punto di riferimento in più capace di dialogare rapidamente con le forze dell'ordine quando serve - dichiara l'assessore alla Sicurezza Juri Magrini-. I primi giorni confermano che questa presenza aiuta a rendere più vivibile un'area centrale e frequentatissima come quella del Mercato Coperto, in continuità con l'ordinanza anti-alcol e con l'impegno che proseguirà per tutta l'estate".