Donna investita in via Cabrera: è grave. Trasportata in elicottero in codice rosso

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale

Grave incidente nella mattinata di oggi in via Cabrera, dove una donna di nazionalità polacca, di circa 70 anni, è stata investita da un'auto mentre si trovava lungo la strada. L'allarme è scattato intorno alle 10.30.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, la donna stava percorrendo via Cabrera in direzione mare-monte quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata urtata da una Ford condotta da un'altra donna che viaggiava nella corsia di sinistra. L'impatto sarebbe avvenuto con la parte anteriore destra del veicolo.

Il pedone ha riportato ferite molto gravi, in particolare alla testa. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche, tanto da rendere necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di estrema gravità. La conducente dell'auto, visibilmente sotto shock dopo l'accaduto, è rimasta sul posto, soccorsa da una seconda ambulanza arrivata sul posto. I primi interventi sono stati prestati anche da una donna che si trovava in un parcheggio nelle vicinanze e che ha assistito alla scena.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Al momento, infatti, le cause dell'investimento sono ancora in fase di accertamento.