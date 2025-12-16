Addio a Violetta. Il dolore degli amici: "Migliaia di lanci alle spalle"

Oggi l’autopsia, si indaga per omicidio colposo

Si terranno oggi le autopsie sui corpi di Violetta Laiketsion, 63 anni, e Ermes Zampa, 70, morti domenica mattina a Fano dopo uno scontro tra paracaduti durante un lancio. La Procura di Pesaro indaga per omicidio colposo contro ignoti e ha acquisito un video dell’incidente, ora al vaglio degli inquirenti.

Secondo le prime ricostruzioni, le due vele si sarebbero aggrovigliate a circa 50 metri dal suolo dopo un contatto in volo, causando una caduta fatale. Le condizioni meteo erano buone e l’ipotesi di un malore, al momento, viene esclusa. Presto sarà nominato un perito tecnico per analizzare le immagini.

Laiketsion, videomaker riminese con oltre 5mila lanci, e Zampa, istruttore fanese con più di 2mila, erano entrambi molto esperti. Ancora non è stata decisa la data dei funerali di Violetta. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo sportivo e associativo.