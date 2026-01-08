Novafeltria: scuole medie e superiori ancora sotto la neve

Alcuni genitori segnalano la mancata rimozione della neve dalle entrate e dai parcheggi delle scuole

Alcuni genitori hanno segnalato gravi disagi nelle scuole di Novafeltria a causa della neve non rimossa adeguatamente. Secondo le segnalazioni, sia la scuola superiore che la scuola media hanno presentato condizioni problematiche per gli studenti.

All’Istituto Tonino Guerra, i parcheggi non sono stati sgomberati e l’ingresso della scuola non è stato liberato dalla neve. Un collaboratore scolastico era presente sul posto e stava iniziando a pulire alle 8.05.

Situazione critica anche nel parcheggio degli autobus, dove la neve non era stata rimossa. Il percorso che gli studenti percorrono quotidianamente dalla fermata delle corriere fino alla scuola era un vero e proprio lastrone di neve.

Secondo i genitori, anche le scuole medie della città non sono state adeguatamente pulite, creando ulteriori difficoltà per alunni e famiglie.