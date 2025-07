Addio ad Adriana Asti e Marina Donato: due protagoniste dello spettacolo italiano

Scomparse a poche ore di distanza Adriana Asti, icona del teatro e del cinema, e Marina Donato, produttrice e compagna di vita di Corrado

È scomparsa a 94 anni, nel sonno, a Roma, Adriana Asti, una delle grandi protagoniste del teatro e del cinema italiano del Novecento. Nata a Milano il 30 aprile 1931 con il nome di Adelaide Aste, aveva esordito giovanissima sul palcoscenico nel 1951 con il Miles Gloriosus di Plauto. Il suo primo grande successo arrivò con Il crogiuolo di Arthur Miller, diretto da Luchino Visconti, regista con cui avviò un duraturo sodalizio artistico.

Nel 1960 Visconti la volle anche per il suo film Rocco e i suoi fratelli, a cui seguì Accattone di Pier Paolo Pasolini nel 1961, segnando così l’inizio di una lunga carriera anche nel cinema d’autore. Oltre alla recitazione, Asti fu anche doppiatrice d’eccezione, prestando la voce a grandi interpreti come Lea Massari e Claudia Cardinale. Negli anni ha recitato anche in film e sceneggiati per la televisione, mantenendo sempre intatta la sua cifra stilistica elegante e intensa.

A poche ore di distanza, un altro lutto ha colpito il mondo dello spettacolo italiano: si è spenta improvvisamente a 76 anni Marina Donato, vedova di Corrado Mantoni, celebre conduttore televisivo. Donato è stata una figura chiave dietro le quinte di alcuni tra i programmi più amati dal pubblico: La Corrida, Forum, Il pranzo è servito e La prova del cuoco portano anche la sua firma come produttrice e autrice.

Due donne, due carriere diverse ma accomunate da una passione profonda per il mondo dello spettacolo. Con la loro scomparsa, l’Italia perde due figure fondamentali che hanno contribuito a scrivere la storia della cultura e della televisione del nostro Paese.