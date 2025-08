Addio ad Alessandra Balocco: tre anni dopo il fratello, si spegne a 61 anni

Alessandra rappresentava la terza generazione della famiglia Balocco, nome storico dell’industria dolciaria italiana

È morta ieri, all’età di 61 anni, Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata dell’omonimo gruppo dolciario. Malata da tempo, era alla guida dell’azienda dal 2022, anno in cui aveva raccolto l’eredità del fratello Alberto, tragicamente scomparso a causa di un fulmine durante un’escursione in montagna.

Entrata in azienda nel 1990, Alessandra rappresentava la terza generazione della famiglia Balocco, nome storico dell’industria dolciaria italiana. Con competenza e passione, aveva saputo portare avanti la tradizione imprenditoriale di famiglia, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del marchio, sia in Italia che all’estero.

La sua scomparsa segna un momento di profondo dolore non solo per i familiari, ma anche per i tanti dipendenti dell’azienda e per il territorio cuneese, fortemente legato alla realtà Balocco.