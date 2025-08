Grandine come sassi: temporale si abbatte su Bellaria Igea Marina

"10-15 mm di pioggia in meno di mezz'ora", evidenzia Federico Antonioli di MeteoFed Mare e Costa.

Un temporale con relativa grandinata si è abbattuto oggi pomeriggio (sabato 2 agosto), intorno alle 15.15, tra la zona sud della Provincia di Cesena e Bellaria Igea Marina. "È stata una supercella temporalesca che si è formata ed è transitata velocemente, in circa 20-25 minuti ha scaricato 10-15 mm di pioggia, con grandine di dimensioni equiparabili al diametro di una moneta da 2 euro", evidenzia Federico Antonioli di MeteoFed Mare e Costa. Intense anche le raffiche di vento, sui 70 km/h. Il tempo rimarrà variabile in questa giornata. Poi da lunedì 4 agosto significativo miglioramento: in base alle attuali emissioni modellistiche a lungo termine, si prospetta un lungo periodo di stabilità.