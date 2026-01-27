Adescava uomini sui siti di incontri e li rapinava: condanna a 6 anni e 8 mesi. Allarme anche a Rimini

Il 25enne adescava le vittime in rete per poi rapinarle e minacciarle con video intimi. Condannata anche la compagna

Adescava uomini gay tra i 50 e i 60 anni sui siti di incontri, li raggiungeva nelle loro abitazioni e li rapinava, arrivando poi a ricattarli con la minaccia di diffondere video intimi. Per questi fatti un 25enne moldavo è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione dal Gip del Tribunale di Bologna Maria Cristina Sarli, con rito abbreviato, per rapina e lesioni aggravate.

Condannata anche la compagna dell’uomo, accusata di riciclaggio, a due anni di pena con sospensione condizionale. Le sentenze hanno confermato le richieste avanzate dalla Procura. Gli episodi risalgono alla primavera del 2025: sei le vittime accertate, quattro delle quali si sono costituite parte civile. Alla vittime sono state riconosciute provvisionali immediatamente esecutive di circa 5mila euro ciascuna.

Secondo quanto emerso, le vittime venivano scelte con attenzione, colpite in un contesto di isolamento e paura. «Si tratta di una dinamica particolarmente feroce, indirizzata a persone selezionate a tavolino», ha spiegato l’avvocata Fiorella Shane Arveda, che assiste una delle parti civili. Un meccanismo che, secondo la legale, «si sta diffondendo sempre di più».

Un allarme che riguarda da vicino anche il territorio riminese. «Per fatti identici – ha sottolineato Arveda – c’è già stata una condanna anche a Rimini, segno che questo tipo di reati sta trovando terreno fertile». Un campanello d’allarme che richiama l’attenzione sulla necessità di denunciare e di rafforzare la prevenzione, soprattutto nei contesti più esposti.