Adriatic Heroes Day: domenica pulizia straordinaria di spiagge e foce del Marano

L’iniziativa di 2Hands e Futuro Verde Aps invita famiglie e turisti a gesti concreti di cura ambientale

Riccione risponde all’appello dell’Adriatic Heroes Day, la grande iniziativa ideata da 2Hands che unisce le città affacciate sull’Adriatico in un’unica azione collettiva per la tutela del mare.

Per l’occasione, Futuro Verde Aps, con il patrocinio del Comune di Riccione, invita cittadini, famiglie e turisti a partecipare alla giornata di pulizia in programma domenica 19 ottobre, dalle 10 alle 12, con ritrovo al parcheggio del Beach Village – Foce del Marano.

L’obiettivo è semplice ma fondamentale: liberare la spiaggia e la foce dai rifiuti e diffondere una cultura della cura del territorio che parta da gesti concreti e condivisi.

Nelle precedenti edizioni, l’iniziativa ha coinvolto oltre 2.000 volontari e permesso la raccolta di più di 10 tonnellate di rifiuti lungo le spiagge dell’Adriatico. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

I cittadini sono invitati a partecipare: la registrazione all’evento di Riccione è gratuita