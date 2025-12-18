Investimento di un uomo sui binari, ritardi dei treni sulla linea Bologna-Rimini

L'investimento nel Bolognese, i treni hanno subito rallentamenti fino a 160 minuti

A causa dell'investimento di un uomo in prossimità di San Lazzaro di Savena (Bologna), la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 9 di questa mattina (giovedì 18 dicembre), tra Bologna e Castel San Pietro Terme. È successo nei pressi di un vecchio passaggio a livello ora in disuso. Sulla linea Bologna-Rimini dalle 11.30 la circolazione, informano le Ferrovie, è in graduale ripresa dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità intervenute. I treni coinvolti, diretti lungo l'Adriatica, hanno registrato rallentamenti fino a 160 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni. Impatti minori sull'Alta Velocità, nessuna ripercussione sulla Milano-Roma.