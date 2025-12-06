Aeffe, 221 licenziamenti a ridosso del Natale: sindacati in allarme

Moda in crisi, il gruppo di San Giovanni in Marignano licenzia un terzo dei dipendenti (221 su 540)

Natale amaro per Aeffe: il gruppo di San Giovanni in Marignano ha avviato la procedura di licenziamento per 221 dipendenti su 540, con tagli che toccheranno le sedi di San Giovanni (81) e Milano (141). La decisione arriva mentre l’azienda, in forte crisi, ha chiesto l’accesso alla composizione negoziata per Aeffe e Pollini, dopo un 2024 chiuso a 251 milioni di fatturato (-21% sul 2023) e ulteriori cali nel 2025.

I sindacati, al lavoro da ottobre, chiedono garanzie: “Numeri così pesanti vanno spiegati con un piano industriale chiaro”, afferma Daniele Baiesi della Filctem Cgil. La cassa integrazione speciale per 500 lavoratori finirà il 12 gennaio, mentre Cgil, Cisl e Uil continuano il confronto con Mimit e ministero del Lavoro. Due incontri a Roma, il 16 e 21 gennaio, serviranno a cercare misure per ridurre l’impatto sociale e capire il futuro del gruppo.