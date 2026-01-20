Aeffe, crisi aperta: l’allarme del Pd, “Il Governo non fa nulla”

"Zero risorse per la moda": Andrea Gnassi e Simona Bonafè contro il Governo Meloni sulla Legge di Bilancio

«Con il Governo Meloni il settore moda rischia il collasso». È l’allarme lanciato dai deputati Pd Andrea Gnassi e Simona Bonafè, che accusano l’esecutivo di non aver previsto alcuna misura di sostegno nella Legge di Bilancio per un comparto strategico del Made in Italy. «Zero risorse contro i dazi, nessuna risposta alle crisi aziendali, imprese lasciate sole di fronte al calo degli ordini e all’aumento dei costi», dichiarano.

Nel mirino anche la crisi del gruppo romagnolo Aeffe (Alberta Ferretti), al centro di un tavolo convocato al Mimit martedì 21 gennaio. «È grave che il ministro Urso non abbia attivato un vero tavolo istituzionale, con il coinvolgimento della Regione e degli enti locali, mentre sono annunciati centinaia di licenziamenti», affermano i dem.

Gnassi e Bonafè chiedono un cambio di rotta: ammortizzatori sociali, tutela dei lavoratori lungo tutta la filiera, sostegno agli investimenti e all’innovazione, oltre a misure fiscali straordinarie per salvaguardare produzione e occupazione nella Fashion Valley romagnola. «Serve una prospettiva industriale vera, non fondata solo sui licenziamenti», concludono.