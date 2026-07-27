Aeffe mette in vendita il magazzino di San Giovanni: offerta da 3.4 milioni di euro

La proposta per l’immobile di via delle Tamerici servirà a rimborsare parte del finanziamento ottenuto nell’ambito della crisi iniziata ormai diversi mesi fa

Un’offerta da 3,4 milioni di euro e un magazzino che potrebbe presto passare di mano. Aeffe apre una nuova partita a San Giovanni in Marignano, dove il gruppo della moda ha ricevuto una proposta per l’acquisto dell’immobile di via delle Tamerici 9. La possibile cessione si inserisce nel percorso della composizione negoziata della crisi intrapreso dalla società.

Il gruppo, che proprio a San Giovanni in Marignano ha la propria sede legale e a cui fanno capo marchi come Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, ha comunicato di aver ricevuto l’offerta per il magazzino, che verrebbe ceduto nello stato in cui si trova secondo la formula «visto e piaciuto».

I 3,4 milioni di euro rappresentano però soltanto il punto di partenza. La proposta resterà infatti ferma e vincolante fino al prossimo 7 agosto e fungerà da offerta base nell’ambito di una procedura competitiva privata organizzata dalla stessa Aeffe. L’obiettivo è verificare se sul mercato possano arrivare proposte migliorative e, dunque, se sia possibile ottenere dalla vendita dell’immobile un valore superiore.

Le risorse ricavate dall’operazione avrebbero una destinazione precisa: contribuire al rimborso del finanziamento concesso al gruppo nell’ambito della composizione negoziata della crisi. La proposta arrivata sul tavolo di Aeffe prevede un pagamento suddiviso in due tranche. Due milioni di euro verrebbero versati al momento della sottoscrizione del rogito notarile, mentre il saldo, pari a 1,4 milioni, sarebbe corrisposto alla consegna dell’immobile, prevista entro il 15 settembre 2026.

La procedura resta comunque nelle mani della società. Aeffe potrà sospenderla, modificarla o decidere di non procedere all’aggiudicazione, ma esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal disciplinare di vendita predisposto per l’operazione e dopo un’interlocuzione con l’esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata della crisi. La vendita del magazzino di San Giovanni in Marignano rappresenta dunque una delle operazioni attraverso cui il gruppo punta a reperire risorse da destinare alla propria esposizione finanziaria, mentre prosegue il percorso avviato per affrontare la fase di difficoltà economica.